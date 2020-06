Euronics rinnova una delle migliori campagne promozionali del periodo, riuscendo a proporre al solo consumatore residente nelle vicinanze di un negozio Bruno, la possibilità di godere di forti riduzioni di prezzo su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

La limitazione più grande riguarda al solito la disponibilità della campagna, in questo caso gli acquisti potranno essere completati in esclusiva presso i negozi di proprietà del socio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Se interessati, al superamento di una determinata soglia minima di spesa si potrà approfittare inoltre del Tasso Zero, con pagamento rateizzato a partire dalla mensilità di Settembre 2020.

Euronics: le offerte migliori sono qui

In prima pagina incrociamo sicuramente una delle offerte più invitanti, un monopattino Pro-I a soli 329 euro (al posto di 399 euro), grazie al Bonus Mobilità potrà essere scontato ulteriormente e farvi risparmiare non poco.

Parlando invece di smartphone, spiccano la presenza di Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A10 a 139 euro, S10 Lite a 589 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Motorola E6 Play a 99 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, P40 Lite E a 199 euro, iPhone 11 a 799 euro, iPhone 11 Pro a 1089 euro, Motorola One Zoom a 299 euro, LG K51S a 219 euro, LG K41S a 159 euro e tanti altri ancora.

Le possibilità di acquisto sono davvero tantissimi e le più svariate tra di loro, anche legate a categorie merceologiche completamente differenti. Per maggiori informazioni dovete aprire queste pagine.