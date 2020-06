Carrefour non ha pietà di Unieuro, sebbene la rivendita di elettronica non sia propriamente il proprio settore, l’azienda è riuscita a spodestare una delle più importanti realtà a suon di prezzi bassi e di sconti fortissimi, anche su modelli di qualità obiettivamente elevata.

Fino al 15 giugno in tutti i punti vendita in Italia è stata lanciata una soluzione in linea con quanto visto ed apprezzato in passato, gli utenti possono recarsi personalmente in negozio per scoprire e conoscere da vicino terminali della fascia media del mercato con richieste finali decisamente invitanti.

Volantino Carrefour: le offerte continuano a sorprendere

Il mondo della telefonia mobile è attraversato da una selva di sconti e di promozioni davvero di pregevole fattura, in primis annoveriamo iPhone SE 2020 a 499 euro, Galaxy A70 a 329 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, Motorola One Macro a 159 euro, Huawei Y6S a 139 euro, Alcatel OneTouch 3C a 99 euro o Huawei YS a 99 euro.

Come avete potuto vedere parliamo di modelli tutti accomunati da un prezzo relativamente basso e da una qualità generale assolutamente in linea con le aspettative. Il volantino Carrefour strizza poi l’occhio al mondo dei televisori, con ottime riduzioni sia su terminali dalle grandi dimensioni, che effettivamente più ridotti.

