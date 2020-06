Buoni Decathlon: in molti abboccano ma è solo l’ennesima truffa

Da diversi giorni molti utenti, soprattutto sul noto Social network Facebook, si stanno imbattendo in una proposta di buoni regalo Decathlon. I buoni in questione sono molto allettanti, parliamo della cospicua cifra di 1000 euro. Sottolineamo immediatamente che l’azienda francese, che commercializza attrezzature e abbigliamenti sportivi, non mette a disposizione nessun buono regalo da 1000 euro e che si tratta dell’ennesima truffa che circola sul web.

Dopo i noti Brand usati per le truffe on line come Ferrero, Nespresso e molte altre famose aziende, ora è la volta di Decathlon. Ribadiamo, per dovere di cronaca, che aderendo a questa iniziativa non si riceverà nessun buono regalo. Anche la polizia postale mette in guardia dalla truffa e si è attivata per cercare di porre fine a questo imbroglio.

Come funziona la truffa e cosa si rischia

La truffa è ben congeniata. Su Facebook si presenta un link che sembra sponsorizzato proprio dal noto Social Network. Si propone un buono regalo del valore di 1000 euro solo se si accetta di rispondere a 5 semplici domande. Cliccando sul link si viene catapultati su una pagina creata appositamente. Molti internauti hanno abboccata alla trappola perchè la pagina che si apre è davvero ben fatta; sembra a tutti gli effetti una pagina ufficiale Decathlon. A questo punto, rispondendo alle 5 domande, il rischio che si corre è sempre lo stesso, fornire dati sensibili che fanno molto gola ai male intenzionati di turno.

I dati che verranno richiesti e catturati sono anagrafici ed anche bancari. Il consiglio è logicamente quello di non fornire nessun dato personale attraverso canali non ufficiali. Se molti utenti web sono ormai ben informati e saprebbero riconoscere una truffa in pochi secondi, ce ne sono altri meno esperti che potrebbero vedere queste truffe come un’opportunità, cadendo in un tranello che potrebbe costargli davvero molto caro sotto il profilo economico e della privacy.