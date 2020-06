Sappiamo ormai da diverse settimane che Xiaomi è ormai pronta ad annunciare l’ultimo dispositivo della serie 9 a marchio Redmi, cioè il nuovo entry-level Redmi 9, e l’arrivo costante di nuove informazioni non fa altro che annunciarci il suo arrivo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate alcune immagini teaser che ci confermano il design definitivo del device.

Redmi 9: design simile a un precedente modello

Il nuovo smartphone di fascia bassa del produttore cinese è stato dunque avvistato in queste nuove immagini teaser in cui possiamo finalmente dare uno sguardo completo al suo design. Osservando le immagini in questione, possiamo notare come l’azienda abbia deciso di adottare un design che abbiamo già avuto modo di vedere in passato.

L’aspetto estetico di questo dispositivo sembra infatti uguale a quello del precedente modello in versione Pro, ovvero dello scorso Redmi Note 8 Pro. Sul posteriore, infatti la backcover è praticamente identica. Abbiamo infatti quattro fotocamere posteriori poste a semaforo al centro accompagnate da un sensore biometrico di forma circolare. A cambiare è la colorazione, che qui abbiamo una colorazione cangiante tra il viola e il rosa, una colorazione verde e una nera.

Il design risulta piuttosto simile anche per quanto riguarda la parte frontale. Redmi 9, infatti, dispone di un display con un notch a goccia centrale a forma di V, proprio come sul fratello dello scorso anno. Lo schermo sarà nello specifico un IPS LCD con una diagonale da 6.53 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, troveremo un sensore principale da 13 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.