Sappiamo che il noto produttore cinese Xiaomi amplierà molto presto la sua line-up di prodotti a marchio Redmi e, nello specifico, porterà sul mercato almeno tre nuovi smartphone entry-level. Questi dispositivi saranno i prossimi Redmi 9, Redmi 9A e Redmi 9C e il leaker Sudhanshu ha da poco rivelato specifiche tecniche e prezzi.

Ecco le presunte specifiche e i prezzi dei nuovi entry-level di Xiaomi

Nel corso delle ultime settimane, Redmi 9 è stato forse lo smartphone più spoilerato dei tre. Sul fronte ci sarà un display IPS LCD da 6.53 pollici e, rispetto al passato, questa volta avremo una risoluzione migliore, pari cioè al FullHD+. Il comparto fotografico, come già anticipatoci da precedenti rumors, sarà composto da una quad camera posteriore con dei sensori fotografici rispettivamente da 13+8+5+2 megapixel. Il processore prescelto sarà invece il SoC MediaTek Helio G70 con in accoppiata 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W tramite porta USB Type C. Il prezzo di vendita, invece, dovrebbe essere compreso tra 160€ e 180€.

Redmi 9A e Redmi 9C saranno degli smartphone leggermente più economici rispetto al fratello maggiore. Il display montato a bordo sarà sempre un IPS LCD da 6.53 pollici, ma questa volta la risoluzione scenderà fino a 1600 x 720 pixel (cioè HD+). Il primo device avrà una single camera posteriore da 13 megapixel, mentre il secondo device avrà una dual fotocamera da 13+2 megapixel. Il processore montato a bordo sarà su entrambi il SoC MediaTek Helio G25 e come tagli di memoria avremo 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Anche qui ci sarà una batteria da 5000 mAh con porta di ricarica USB Type C. Per quanto riguarda i prezzi, Redmi 9A avrà un prezzo compreso fra 100€ e 120€, mentre Redmi 9C avrà un prezzo compreso fra 130€ e 150€.