Tencent Games ha aggiunto una nuova modalità a PUBG Mobile chiamata Jungle Adventure. Essa porta una varietà di nuovi elementi nel gioco ma, purtroppo, la modalità è giocabile solo sulla mappa Classic Sanhok. L’aggiornamento è attualmente in fase di implementazione sia per gli utenti Android che per iOS.

Una delle aggiunte maggiormente apprezzate è quella delle mongolfiere. I giocatori potranno usarli per esplorare la mappa, raccogliere le risorse necessarie e cercare diverse statue. Le mongolfiere hanno un luogo di spawn in cui i giocatori saranno in grado di trovarle ed utilizzarle.

PUBG Mobile, preparati a solcare la giungla con la mongolfiera

Per quanto riguarda le statue, ce ne sono numerose sparse sulla mappa. Pregare davanti a uno di loro ti darà oggetti come nuove armi o persino nuovi poteri. Esistono principalmente tre tipi di statue: rosso, verde e giallo. Un’altra aggiunta interessante sono i Totem. I giocatori saranno “benedetti” con i poteri quando li troveranno. Esistono principalmente tre tipi: Totem di potenza, Totem di strategia e Totem di protezione. Possono fare una varietà di cose tra cui ripristinare energia, salute e riparare gli attrezzi.

Se non ti piacciono così tanto i Totem, puoi semplicemente cercare Jungle Food. Questi sono frutti che possono fare la stessa cosa dei totem, tranne per il fatto che non riparano gli attrezzi. Inoltre, i giocatori dovrebbero essere cauti poiché a volte ci sono effetti negativi.

Se la mappa di Sanhok non è già stata scaricata, puoi andare alla schermata di selezione della mappa e trovarla nella sezione Classica. Ha una dimensione di 142 MB e viene fornito con la nuova modalità Jungle Adventure.