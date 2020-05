PUBG Mobile sta per aggiornarsi con molte attività; lo studio dietro il titolo ha stretto una partnership con uno YouTuber per mostrare in anteprima esclusiva la nuova mappa in arrivo. Il prossimo aggiornamento sarà il più grande mai sviluppato per il gioco.

Storicamente, PUBG ha sempre portato nuove funzionalità e armi ai suoi giochi per PC / console prima di raggiungere la versione mobile. Tuttavia, per la prima volta in assoluto, sembra che PUBG Mobile sarà il primo a ottenere questa nuova mappa in arrivo. Lo YouTuber Powerbang Gaming ha avuto accesso ad un’anteprima anticipata del gioco per mostrare le nuove modifiche.

PUBG mobile, la nuova mappa arriverà a breve

È necessario notare che la mappa senza nome è attualmente in beta e potrebbe cambiare al rilascio. Ci sono anche molte nuove caratteristiche ambientali, che dovranno essere messe a punto. La mappa è attualmente etichettata come “Secretmap Beta” e sembra una combinazione delle quattro mappe attuali: il deserto di Miramar, la tundra di Vikendi, le foreste di Sanhok e le praterie di Erangel.

Sembra siano state aggiunte anche altre caratteristiche ambientali, tra cui una cascata. Nuotando contro il torrente scoprirai scrigni del tesoro, che presumibilmente saranno riempiti di bottini nella versione finale. Considerando la dimensione più piccola della mappa, anche il bottino è molto concentrato.

Le modifiche al gameplay includono una nuova funzione di marcatura nemica. Sono state anche individuate due nuove armi. Il P90 SMG ora si fa strada nella modalità classica, con dimensione di 50 proiettili ed il fucile SPAS torna in gioco. Non è chiaro se queste armi saranno esclusive di questa mappa.

Forse l’aggiunta più divertente è il nuovo monster truck guidabile. Come previsto, può attraversare tutti i tipi di terreno e può camminare anche su altri veicoli. Potrebbero essere più rari degli altri veicoli sulla mappa. Non è stata menzionata alcuna cronologia per il lancio ufficiale. Insieme a questo aggiornamento probabilmente arriverà anche una rivisitazione delle mappa Vikendi.