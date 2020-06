WindTre nasconde all’interno di una campagna promozionale di pregevole fattura un bundle molto interessante, la Unlimited 200 Special è infatti la promozione da attivare subito nel caso in cui si fosse alla ricerca di una soluzione dell’ottimo rapporto qualità/prezzo.

In netto contrasto con tutte le altre offerte mobile del momento, nella maggior parte dei casi riservate ad una ristretta cerchia di consumatori sul territorio italiano, la suddetta risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza, in particolar modo è fruibile anche dai già clienti, ovvero coloro che hanno tra le mani un numero telefonico WindTre. Il costo iniziale varia in relazione allo stato dell’utente, se richiederà portabilità allora pagherà 10 euro, in caso contrario dovrà versare 19,99 euro.

Tutto questo non cambia comunque il prezzo finale di vendita della promozione, corrispondente nello specifico a 29,99 euro al mese a tempo indeterminato, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM collegata. In parallelo, è da segnalare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale il consumatore non potrà abbandonare l’azienda senza essere costretto a pagare una penale del valore di 49 euro.

WindTre: la promozione è senza rivali

La passa a WindTre ad ogni modo appare essere senza rivali, non tanto per il prezzo finale di vendita, quanto proprio per la capacità di concentrare all’interno della promo un bundle assolutamente invidiabile. Nello specifico il consumatore si ritroverà a poter fruire di 200 giga di traffico alla massima velocità di navigazione, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi con 200 SMS da inviare ad amici e parenti.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia.