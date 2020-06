Vodafone si è battuta a lungo in queste ultime settimane, scandite dall’emergenza COVID. Il gestore ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una grande serie di offerte, non soltanto nel campo della telefonia. Tra i vari campi d’azione, il provider ha proposto al pubblico anche importanti iniziative per il campo dell’intrattenimento televisivo.

Vodafone con Amazon: la nuova offerta per il mondo dell’intrattenimento

L’investimento dell’operatore telefonico sulla piattaforma Vodafone TV è oramai una certezza. Grazie al servizio streaming, tanti clienti hanno la possibilità di accedere a costi ridotti ai contenuti trasmessi da Sky ed anche da Netflix.

Proprio in questi ultimi giorni è arrivata la notizia di un nuovo accordo di Vodafone con Amazon. Attraverso la Vodafone TV è ora disponibile anche l’app Amazon Prime Video. I clienti con un piano di telefonia fissa con abbonamento attivo alla piattaforma streaming avranno quindi l’opportunità di accedere al catalogo di Prime Video di Amazon.

Su Amazon Prime Video, i clienti troveranno grandi produzioni in ambito cinematografico e delle serie tv, tra titoli italiani ed internazionali. Inoltre, come ogni abbonamento ad Amazon Prime Video saranno garantite anche spedizioni veloci in un giorno per gli ordini sul sito di ecommerce e musica senza limiti attraverso l’app Prime Music.

Per i primi sei mesii di sottoscrizione, il servizio Amazon sarà completamente a costo zero. A conti fatti, quindi, con una spesa minima di 10 euro ci si assicura l’accesso illimitato ad i contenuti del servizio streaming. Dopo il periodo promozionale Amazon Prime Video sarà rinnovato in automatico ai costi di listino.