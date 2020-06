Apple spesso interrompe una generazione precedente di iPhone ogni volta che presenta l’ultimo aggiornamento software. Tuttavia, con iOS 14 la situazione potrebbe cambiare. Ciò significa che il tuo attuale iPhone potrebbe ancora ricevere ulteriori aggiornamenti software prima di non essere più supportato.

Secondo un nuovo rapporto, tutti i dispositivi che supportano iOS 13 saranno anche in grado di scaricare iOS 14 quando arriverà entro la fine dell’anno. Queste informazioni provengono da un sito Web chiamato The Verifier che afferma di aver parlato con una “fonte affidabile” nell’ambito del processo di sviluppo di Apple.

iOS 14 arriverà per tutti i device Apple con iOS 13

Se ciò si rivelasse essere vero, significherebbe che dispositivi vecchi come l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus del 2015 e l’iPhone SE del 2016 saranno in grado di eseguire il prossimo aggiornamento software. Ciò significa anche che i dispositivi più recenti saranno in grado di eseguire il software; tale elenco include iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e l’iPhone SE di quest’anno.

Il rapporto afferma anche che la serie iPhone 7 riceverà altri due anni di supporto, il che significa che potresti anche essere in grado di scaricare iOS 15 nel 2021. Vale la pena notare che The Verifier ha ottenuto queste informazioni per iOS 13 prima del lancio, ma le informazioni del sito web a volte non si sono rivelate esatte.

Presto potremo saperne di più sulle funzionalità di iOS 14 dato che Apple ospiterà una conferenza del WWDC 2020 il 22 giugno in cui potremmo conoscere il prossimo software.