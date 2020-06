Il pericolo delle radiazioni cellulari torna al centro del dibattito dopo una nuova analisi che ha consacrato la lista nera dei telefoni peggiori. A farsi carico dell’analisi è stato lo studio Bundesamt Fur Strahlenschutz, reduce dall’indicizzazione di modelli che operano a limite della sicurezza degli utenti. Dopo il rapporto sono emersi i dettagli circa i telefoni migliori e quelli peggiori per la salute. Scopriamo insieme quali sono gli esemplari più sicuri e quelli, invece, da evitare per non incorrere in problemi.

RADIAZIONI mobile: attenti al valore SAR

Il cosiddetto indice SAR rappresenta il tasso di assorbimento specifico oltre il quale si può parlare di pericolo. Per il mercato EU il valore è fissato ad un limite di 2W/Kg di peso corporeo. Livello di potenza che quasi tutti i produttori rispettano in Europa. Al di sotto di tale valore i telefoni non rappresentano un reale problema per il nostro benessere fisico e cerebrale. Ma è sempre meglio scegliere i modelli che emettono meno radiazioni in modo da stroncare sul nascere ogni potenziale rischio.

Telefoni con minori radiazioni elettromagnetiche al cervello

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Smartphone meno pericolosi in assoluto