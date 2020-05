Alcuni telefoni emettono radiazioni veramente basse. Sono ritenuti più sicuri per la salute rispetto ad altri modelli che potrebbero causare problemi. Benché la scienza non abbia avuto ancora modo di provare i reali effetti deleteri delle onde elettromagnetiche è sempre un bene considerare l’idea di adottare un dispositivo con SAR quanto più lontano possibile dal valore limite.

Le istituzioni competenti in materia di sicurezza digitale hanno stabilito che per l’Europa il valore di assorbimento specifico deve essere inferiore ai 2W/Kg. Tranne rari casi, si è potuto registrare sempre un andamento entro i limiti consentiti. Al massimo alcuni brand hanno rilasciato aggiornamenti che hanno limitato la potenza dei dispositivi facendoli rientrare entro i confini prestabiliti.

Ad ogni modo, come già anticipato, sarebbe sempre opportuno scegliere smartphone a basse radizioni. Per i modelli che seguono la lista ufficiale il rischio è praticamente nullo in quanto anche per prolungate esposizioni nel tempo si parla di frazioni d’onda assorbite. Ecco i più sicuri.

Smartphone e radiazioni: la lista dei migliori per la salute