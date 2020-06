Expert ha pensato a nuove interessanti offerte per battere il primato di Unieuro nel mondo della rivendita di elettronica, gli sconti lanciati dall’azienda sono sicuramente tra i migliori del periodo, sia per qualità che per differenziazione all’interno delle categorie merceologiche.

Il rapporto qualità/prezzo è divenuto sempre più importante con il passare del tempo, al giorno d’oggi gli utenti prestano particolare attenzione al livello di sconto applicato sul prodotto che desiderano acquistare. Fino al 14 giugno da Expert, a partire però da domani 3 giugno, sarà possibile approfittare di innumerevoli riduzioni con accesso a modelli di fascia medio-alta.

Per agevolare l’acquisto l’azienda ha inoltre pensato di aggiungere il finanziamento a Tasso Zero, coloro che si avvicineranno all’acquisto, infatti, potranno decidere di pagare in 10 o 20 mesi senza interessi, addebitando le rate in automatico sul conto corrente bancario.

Non perdetevi le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Expert: le offerte non hanno davvero limiti

Il volantino Expert ripercorre e ricalca i migliori modelli di smartphone attualmente disponibili sul mercato, riuscendo a scontarli moltissimo. Osservando da vicino tale settore annoveriamo infatti la presenza di Galaxy A51 a 299 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Samsung Galaxy A30s a 239 euro, Huawei P40 Lite E a 189 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Huawei P40 a 799 euro, P40 Pro a 1049 euro, Motorola Moto G8 a 229 euro, Motorola Moto E6s a 129 euro o Motorola Moto G8 Power Lite a 189 euro.

Naturalmente le sorprese non terminano qui, potete scoprire anche tanti altri modelli di casa Samsung e Huawei, tutti racchiusi entro le pagine che trovate qui sotto.