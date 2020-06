Trony riesce a ritornare sulla retta via riprendendo la giusta strada intrapresa ad inizio anno con una campagna promozionale finalmente degna del proprio nome, seppur comunque risulti essere attiva in esclusiva presso i negozi della regione Trentino-Alto Adige.

Gli acquisti, se interessati ai prezzi effettivamente mostrati, dovranno essere completati solo nei punti vendita, non esiste la possibilità di completare gli ordini (ovviamente sfruttando gli stessi sconti) sul sito ufficiale. Interessante è inoltre la scelta di aggiungere la possibilità di finanziamento a Tasso Zero, il rapporto qualità/prezzo è ancora migliorato, proprio perché gli utenti potranno decidere di dilazionare il pagamento in rate fisse mensili, senza dover versare tutto subito.

Volantino Trony: occasione ghiottissima per risparmiare

Tanti prezzi bassi sono disponibili e sono racchiusi all’interno del volantino Trony, gli utenti di base riescono ad accedere ad un top di gamma come il Samsung Galaxy S20 spendendo solamente 829 euro, ed allo stesso tempo anche a versioni “più ridotte” come Galaxy Note 10 e S10 Lite, entrambi raggiungibili a rispettivamente 529 e 579 euro.

Le sorprese non finiscono ovviamente qua, considerando la fascia inferiore incrociamo altri terminali da non lasciarsi assolutamente sfuggire, basti pensare al nuovissimo Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 229 euro, oppure allo Huawei P40 Lite a 269 euro, ma anche allo Oppo A5 2020 a 149 euro, per capire che proprio entro tale fascia si possono scovare occasioni molto interessanti.

Il volantino Trony naturalmente integra anche offerte appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti, se volete conoscerle da vicino dovete aprire subito le pagine che trovate qui sotto.