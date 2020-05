In questo momento più che mai, è comodo ed è anche sicuro lavorare in smart working. Questo, presuppone un utilizzo molto più frequente del web e anche l’utilizzo di una serie di strumenti utili per proseguire con le proprie attività e con il contatto con gli altri anche non muovendosi da casa. Per questa ragione Fujifilm ha deciso di trasformare le proprie fotocamere della serie X e GFX, in webcam da poter utilizzare per videochiamate, videoconferenze e quant’altro.

Fujifilm, ecco come far funzionare la propria fotocamera come una webcam

Se siete in possesso di una fotocamera Fujifilm e avete la necessità di utilizzarla come webcam, che sia per smartworking o che sia per altre ragioni, tutto quello che dovete fare è scaricare il software apposito chiama x webcam, a questo link.

Con lo scopo di togliervi ogni dubbio, Ecco l’elenco dei modelli di fotocamera compatibili con questo software:

Gfx 100

GFX 50s

Gfx 50r

Xh1

X-pro 2

X-pro 3

Xt2

Xt3

Xt4

Perché questa funzione si attivi, naturalmente la fotocamera andrà collegata al computer e dovrà anche essere configurata ad esso. Il procedimento non è molto complicato, è piuttosto semplice a dire il vero, tuttavia potreste riscontrare delle difficoltà. Proprio per questa ragione, Fujifilm ha deciso di fornire anche un tutorial per coloro che desiderano realizzare questo processo.

Il tutorial è disponibile appena sotto il nostro articolo, ma anche sul canale Fujifilm chiamato Fuji Guys Channel. Si tratta di un veloce tutorial della durata di 3 minuti, che spiega i tre semplici passaggi necessari a rendere la fotocamera Fuji, una vera e propria webcam. Buona fortuna!