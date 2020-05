La piattaforma di Netflix non si arrende neanche con l’arrivo di una pandemia globale e finalmente è pronta per lanciare in onda e in prima visione le nuove stagioni di alcune serie televisive, come ad esempio quella di Tredici. Fortunatamente per gli utenti di Netflix il mese di Giugno dovrebbe iniziare molto bene visto che è previsto non solo il lancio della quarta stagione di Tredici, ma anche la terza stagione di Dark.

La serie televisiva statunitense ideata da Brian Yorkey sta per sbarcare su Netflix con la sua ultima stagione di Tredici e, in particolare, l’arrivo è previsto per il 5 di Giugno. Finalmente gli utenti hanno la possibilità di scoprire le ultime vicende del personaggio di Clay, interpretato dal giovane attore Dylan Minnette.

Per quanto riguarda altre serie televisive molto amate, nella lista spiccano anche i titoli Stranger Things e You. Su entrambe non ci sono molte notizie a riguardo soprattutto da quando le riprese sono state sospese per limitare i contagi dal Coronavirus, ma per il momento ci sono solo voci da corridoio. Ecco qualche dettaglio in più

Tredici conferma l’arrivo dell’ultima stagione, ma Stranger Things e You ancora in dubbio

Anche Stranger Things ha deciso di sospendere le riprese per salvaguardare l’intera equipe e il suo cast dal contagio del Coronavirus. In tanti, però, vogliono scoprire il destino del personaggio di Hopper, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali su quando potrebbe essere mandata in onda la quarta stagione. In rete, infatti, ci sono solo speculazione secondo cui dovrebbe sbarcare sulla piattaforma nel mese di Luglio.

Anche You è nella stessa situazione perché a riguardo ci sono solo voci da corridoio che annunciano l’arrivo per il mese di Dicembre. La piattaforma e la produzione non hanno ancora comunicato nulla di ufficiale.