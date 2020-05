In Italia, dopo poche settimane WindTre già rappresenta una certezza per il mercato della telefonia. Il provider originato dalla fusione dei marchi Wind e 3 Italia già è leader con un bacino di utenti superiore a quello di TIM e di Vodafone.

WindTre, tutti in attesa del 5G: ecco quando arrivano le nuove reti

Per il futuro a breve termine, WindTre vuole crescere ancora per contrastare i rivali di sempre ed anche Iliad, nuovo minaccioso competitor. In aggiunta ad un’offerta commerciale molto aggressiva, WindTre cercherà di ampliare per quanto possibile tutti i servizi. La novità più attesa dagli utenti è, senza ombra di dubbio, l’arrivo del 5G.

Dopo la fase degli annunci, finalmente si sta avvicinando il momento della release. La timeline delineata dai dirigenti di WindTre dovrebbe essere rispettata per filo e per segno. Ciò significa che i primi utenti potranno beneficiare delle connessioni 5G già nella prossima estate, per la fattispecie nel prossimo luglio.

Proprio come già avvenuto per TIM e per Vodafone, il rilascio del 5G per i clienti WindTre sarà dilazionato. In questa prima fase, solo alcune città saranno coperte con le nuove reti. Per avere una copertura più estesa della tecnologia sarà necessario attendere il primo semestre del 2021.

La presenza del 5G comporterà delle modifiche anche per l’offerta commerciale di WindTre. Il gestore, a breve, dovrebbe presentare al pubblico le sue prime ricaricabili 5G Ready. Il 5G sarà comunque esteso a tutti gli utenti: chi utilizza una ricaricabile standard, per migliorare la qualità della sua connessione, potrà attivare un’apposita opzione 5G.