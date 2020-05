Esselunga è impressionante, il nuovo volantino vede offrire agli utenti la possibilità di acquistare un prodotto molto richiesto al momento attuale, pagandolo comunque soli 19,90 euro, stiamo parlando della Xiaomi Mi Band 4, una delle smartband più apprezzate dell’ultimo anno.

Dopo aver concluso la campagna promozionale legata all’Apple iPhone 7, uno smartphone leggermente datato, ma ancora con prestazioni in linea con le aspettative di alcuni utenti; ecco arrivare un volantino Esselunga altrettanto interessante, l’offerta tech attivata ieri è disponibile in tutti i punti vendita fino al 10 giugno (salvo esaurimento scorte).

Scoprite i codici sconto e le ultime offerte Amazon, ISCRIVENDOVI immediatamente al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Esselunga: l’offerta tech non ha confini

Il prodotto incluso all’interno del volantino Esselunga resta sicuramente di altissimo interesse per i consumatori, la Xiaomi Mi Band 4, sopratutto se commercializzata a soli 19,90 euro, rappresenta un must have per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Dotata di un display a colori touchscreen (AMOLED) da 0,95 pollici, integra le funzionalità base, quali sono monitoraggio del sonno, calorie, distanza percorse e riconoscimento del battito cardiaco. Pienamente compatibile con tutti i dispositivi in commercio, permette di ricevere le notifiche tramite connessione bluetooth, la batteria ha una durata garantita fino a 20 giorni.

Al prezzo indicato l’utente la acquisterà con allegata garanzia legale della durata di 24 mesi, entro tale periodo se verrà registrato un difetto di fabbrica, le spese di riparazione e di eventuale sostituzione saranno tutte a carico di Esselunga. L’acquisto, come detto, è da effettuare solamente nei punti vendita, non online.