Esselunga continua a sorprendere tutti i consumatori con il lancio di volantini sempre più interessanti e ricchi di sconti tra cui poter scegliere, garantendosi nel contempo l’accesso a terminali di qualità decisamente elevata, sopratutto se confrontati con altre campagne promozionali.

Fino al 27 maggio la soluzione corrente di Esselunga può essere fruita in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli utenti potranno acquistare il terminale scontato salvo esaurimento scorte, in versione no brand, approfittando anche della garanzia legale della durata di 24 mesi. Segnaliamo infatti l’impossibilità di accedere agli stessi sconti sul sito ufficiale dell’azienda, ad oggi non è ancora stata attivata tale opzione/possibilità.

Volantino Esselunga: le offerte sono davvero interessanti

Il volantino Esselunga non delude le aspettative dei consumatori, sebbene in questo caso decida comunque di appoggiarsi direttamente su un dispositivo leggermente più datato degli altri. Stiamo parlando dell’Apple iPhone 7, un modello non recentissimo, data la presenza sul mercato da ormai diversi anni, ma comunque ancora perfettamente in grado di catturare l’attenzione dei consumatori, pronti a fare “pazzie” pur di riuscire ad acquistarlo.

La scheda tecnica denota una qualità effettivamente non più al livello dei fasti del passato, il display è molto piccolo (soli 4.7 pollici) con risoluzione Retina HD; al suo fianco è stato posizionato il processore A10 Fusion, 2GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da un solo sensore da 12 megapixel posteriormente, ed una fotocamera da 7 megapixel nella parte anteriore, il sistema operativo è iOS 10.

Il prezzo finale di vendita corrisponde esattamente a 299 euro.