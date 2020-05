Windows 10 May 2020 Update è in fase di roll-out. Si tratta dell’aggiornamento per Windows 10 più ricco dell’intero anno, che introduce tante nuove funzionalità e miglioramenti. Anzitutto, l’update introduce una nuova sezione dedicata alla gestione degli aggiornamenti opzionali, insieme ad una nuova serie di opzioni per limitare la banda da assegnare al download degli aggiornamenti.

Windows 10 si aggiorna, tutte le novità

E’ stato migliorato l’accesso senza password (con impronta digitale, PIN o Windows Hello) e aggiunto il supporto alla tecnologia Bluetooth A2DP, per utilizzare il proprio PC come se fosse un altoparlante wireless, gestendo la riproduzione musicale dallo smartphone o dal tablet. Anche lo strumento Blocco Note riceve dei piccoli miglioramenti, tra cui le nuove funzioni trova e sostituisci, un pulsante per effettuare lo zoom rapido ed una nuova funzione che segnala la presenza di modifiche non salvate (molto semplicemente, apparirà un asterisco accanto al titolo).

E ancora, l’app Il tuo telefono permette adesso di effettuare chiamate telefoniche anche sui PC con chip ARM supportati, senza la necessità di avere lo smartphone Android nelle vicinanze. Applicati dei miglioramenti a Cortana, l’assistente digitale di casa Microsoft ed alla gestione dei desktop virtuali, aggiunto il supporto alle librerie DirectX 12, nuovi kaomoji ( ლ(╹◡╹)ლ ), la compatibilità con le videocamere di sorveglianza ed è stata finalmente concessa all’utente la possibilità di stabilire se disinstallare alcune app predefinite, come Paint, WordPad e NotePad.

Per installare l’aggiornamento non occorre altro che verificarne anzitutto la disponibilità in Windows Update e poi cliccare sulla voce Scarica e Installa. Trattandosi di un roll-out graduale, è probabile che l’update non sia ancora disponibile per il tuo PC. In questo caso, però, potresti provare a forzare l’aggiornamento tramite l’assistente messo a disposizione dalla stessa Microsoft.