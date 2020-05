Iliad accontenta gli utenti: la novità è ufficiale in queste promo

Il gestore che in questo momento sta raccogliendo sempre più consensi risulta essere senza dubbio Iliad. Questa azienda è arrivata dalla Francia per provare a mettere in discussione le grandi realtà che da sempre dominano il panorama della telefonia mobile italiana.

Il mondo dei gestori telefonici è rimasto infatti interdetto dall’arrivo di questa nuova potenza, la quale sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per un futuro dominio incontrastato. Iliad fa delle sue promozioni la sua forza principale, visto che al loro interno ci sono contenuti a volontà ma soprattutto prezzi che non scadono mai. Si tratta quindi sempre della stessa cifra che non muta, la quale peraltro risulta la più bassa in generale tenendo conto delle varie applicazioni. Ora però tutti i gestori stanno provando in ogni modo a recuperare terreno, e proprio per questo motivo Iliad vuole difendersi.

Iliad, arriva la novità che in molti hanno richiesto fin dall’inizio: la navigazione all’estero adesso sarà molto più “generosa”

Iliad ha sul sito ufficiale due promozioni che tutti conoscono e che in molti hanno pianificato di sottoscrivere: stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 50.

Le due offerte risultano analoghe secondo quanto visto in merito ai principali contenuti, ovvero minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Ciò che cambia sta proprio nella connessione Internet, la quale è presente nella seconda offerta con 50 giga in 4G ogni mese. I prezzi risultano rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese per sempre. Tutti coloro che hanno un’offerta di Iliad con connessione web inclusa potranno poi avere finalmente 4 giga di traffico dati in roaming.