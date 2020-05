Una recente ricerca ha dimostrato che il social network Facebook si posiziona ancora in terza posizione tra le applicazioni più amate ed utilizzate in Italia, nonostante negli ultimi mesi moltissimi utenti lo abbiano abbandonato.

Per gli over 45 i social preferiti rimangono Facebook e WhatsApp. Più in generale, Facebook e YouTube fanno ancora da padroni tra i social, WhatsApp resta imbattuto per i servizi di messaggistica. Scopriamo insieme i dettagli.

Facebook è ancora tra le applicazioni preferite degli italiani

Nonostante negli ultimi mesi il social network TikTok abbia sbaragliato qualsiasi tipo di concorrenza, soprattutto tra i più giovani, la piattaforma guidata da Mark Zuckerberg, secondo la recente ricerca, si posiziona ancora in terza posizione. La ricerca dimostra come i social siano innanzitutto un grande palcoscenico per gli italiani: il 48% li usa prevalentemente per guardare foto e video, mentre il 12% li utilizza come un canale di visibilità, postando i propri contenuti.

I social si dimostrano, inoltre, fondamentali per la formazione delle opinioni dei consumatori: ben il 19%, infatti, dice di aver cambiato idea su un prodotto (e il 16% su un marchio) dopo aver letto o visto un contenuto social. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di seguirli per comunione di interessi e di essere influenzato da queste figure.

In generale, la decisione di acquistare un prodotto o un servizio è influenzata da più fattori, tra questi è rilevante sottolineare come, oggi, il peso del social sia importante per 4 italiani su 10, e degli influencer per 3 italiani su 10. E voi? quale applicazione utilizzate di più? in quale categoria pensate di rientrare?.