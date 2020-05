Nella Capitale i negozi tornano in pista dopo la quarantena causa Coronavirus. Tra i beni più venduti vediamo bicchieri, oggetti per la casa, disinfettanti, purificatori d’aria, scarpe e borse. Ma la crisi non sembra abbandonare soprattutto il centro storico.

“C’è chi ha fatto zero scontrini e chi ha avuto un pochino più di fortuna – spiega il presidente di Confcommercio Centro storico David Sermoneta -. Al massimo siamo al 30% di quello che era prima dell’emergenza, magari raggiungere il 50%! Per di più nei ministeri e negli uffici sono tutti in smart working, quindi nei giorni feriali non c’è quasi nessuno in giro. Nel fine settimana acquisti pochi: non tutti i negozi hanno riaperto e molti non riapriranno, come ad esempio Roncato (borse e valige) in via Frattina, mentre via della Vite è piena di cartelli “affittasi”. Il lusso riesce ad andare avanti, ma molte aziende sono ormai in equilibrio instabile”.

Il direttore generale di Confcommercio Pietro Farina afferma invece: “Il fatto che si sia riaperto è positivo ma c’è un “ma”: sul 73% dei commercianti che ha ripreso l’attività, il 45% reputa insufficiente l’andamento delle vendite per sostenere le spese vive e il 42% lo ritiene nullo, in particolare il settore dell’abbigliamento. I dati migliori li hanno avuti i bar e il mondo dei servizi alla persona, come i parrucchieri. C’è anche grande insoddisfazione per gli strumenti messi in campo finora dal governo e deve assolutamente restare la possibilità di ingresso libero in Centro”.