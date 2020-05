I mezzi pubblici rappresentano uno dei migliori strumenti in grado di diffondere il Coronavirus. Difatti le persone in treno, metropolitana o autobus, sono portate solitamente ad accalcarsi nei mezzi per via della frenesia quotidiana. Ecco dunque quali sono i trucchi e i consigli per proteggersi da tutti i rischi durante il viaggio.

Innanzitutto è indispensabile lavare o disinfettare le mani con Amuchina o soluzioni alcoliche, in modo frequente. Queste rappresentano la forma migliore di blocco del contagio, ma non finisce qui. Perché necessiterebbe inoltre non utilizzare il telefono in pubblico quando per esempio si attendono i mezzi di trasporto. Il motivo è molto semplice. Se dannatamente qualcuno tossisse rilasciando sostanze infette, esse potrebbero giungere sullo smartphone. Proprio per tale ragione si consiglia di igienizzare sempre il dispositivo in ogni angolo non appena si sarà tornati a casa.

Mezzi pubblici: idratazione delle mani e strumenti di contagio

Ovviamente si deve evitare di toccarsi naso, faccia e bocca, e non solo quando si frequentano luoghi affollati come i mezzi pubblici. Purtroppo non è molto gentile da dire, ma sarebbe preferibile evitare di stare vicino ad un soggetto che tossisce o starnutisce. Pertanto cercate di scendere dal bus, cambiare vagone o mettetevi sottovento.

Il lavaggio frequente delle mani sta provocando un gran numero di screpolature per via dei prodotti aggressivi utilizzati. Per prevenire tale pecca si consiglia quindi di usare una crema idratante.

Tra gli altri trucchi di prevenzione è sconsigliabile mangiare, perché porterebbe a toccarsi ripetutamente il viso. Inoltre si raccomanda di non posare la borsa a terra e di non toccare mai i tornelli.