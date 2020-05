Unieuro riesce a mettere in imbarazzo le offerte di MediaWorld con il lancio di un volantino davvero tra i migliori del periodo, gli utenti possono approfittare di una lunga serie di sconti e di prezzi bassi, senza però doversi limitare a recarsi personalmente in negozio.

Il rapporto qualità/prezzo della maggior parte delle offerte Unieuro è sempre ottimo, anche se comunque risulta essere difficile riuscire a battere e combattere lo straordinario mondo dell’e-commerce, punto saldo di tutti gli utenti che vogliono pensare di risparmiare sui propri acquisti. Il volantino attuale cerca di porre un freno all’esodo verso Amazon, riuscendo nel contempo a sfornare qualche piccola ed interessante occasione.

Volantino Unieuro: queste offerte vi lasceranno a bocca aperta

Per una volta partiamo con l’offerta attivata sul dispositivo entry level, quale è lo Xiaomi Redmi Note 8T, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni e perfettamente in grado di battagliare con device più costosi, dall’alto dei suoi 169 euro di prezzo di vendita attuale.

Salendo nella qualità incrociamo un best buy assoluto del biennio 2019/2020, eccoci difatti incrociare lo Huawei P30 Pro, lo smartphone attualmente in vendita a soli 599 euro, ma perfettamente in grado di rendere felici gli utenti con prestazioni in linea con i top di gamma del 2020.

Volendo puntare su un altro modello dalla qualità elevata, e sempre legato allo scorso anno, l’occhio cade sul Galaxy S10+ acquistabile a 729 euro, ma ne vale davvero la pena? scoprite tutte le altre offerte nelle pagine inserite poco sotto.