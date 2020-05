WindTre, al netto delle poche settimane di effettiva presenza nel mercato della telefonia italiana, già rappresenta una vera e propria certezza per gli utenti. Il nuovo provider nato dall’unione di Wind e 3 Italia, già oggi vanta il maggior numero di clienti su scala nazionale per la telefonia mobile.

WindTre, la ricaricabile per gli utenti con minuti e 50 Giga internet

Come ovvio, il gruppo commerciale di WindTre non si accontenta di numeri già molto positivi, ma cerca di incrementare i risultati sin qui ottenuti. L’obiettivo principale è quello di competere, oltre che con TIM e con Vodafone, anche con Iliad e con le sue offerte low cost.

Per fronteggiare la competizione con i provider rivali, è nata la nuova iniziativa WindTre Go. Questa tariffa consente ai nuovi abbonati di ricevere soglie di consumo quasi illimitate ad un costo da ribasso.

Attraverso WindTre Go i clienti avranno a loro disposizione minuti no limits a cui si aggiungono anche 200 SMS e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo finale per la ricaricabile di WindTre Go è pari a 5,99 euro ogni trenta giorni. In aggiunta a questo costo fisso sono previsti 10 euro come costo di attivazione una tantum per il rilascio della SIM card.

WindTre Go si iscrive nel novero delle promozioni winback. Ciò significa che non è possibile attivare la ricaricabile online, attraverso i canali del gestore. Tutti gli interessati dovranno in primo luogo richiedere la portabilità del numero e poi effettuare una richiesta di attivazione in uno degli store dell’operatore sul suolo italiano.