WhatsApp: ricarica in regalo per gli utenti in chat, ecco cosa succede

Stare dietro a tutte le novità che arrivano su WhatsApp è diventato un vero e proprio hobby per gli utenti, i quali sono infatti felicissimi di trovare aggiornamenti disponibili. Questi hanno contribuito a migliorare di molto la chat più famosa del mondo, la quale ha portato la messaggistica istantanea ai massimi livelli. Soprattutto l’ultimo periodo è il risultato è emblematico, visto che anche coloro che erano più scettici hanno capito la vera funzione di WhatsApp.

Il lockdown ha imposto la lontananza dagli affetti personali, ma con una chiamata o una semplice videochiamata tutto è stato più semplice. In molti però hanno continuato a notare sempre le solite storie che vanno a minare all’integrità della nota piattaforma. Le truffe non hanno infatti abbassato la guardia e sono sempre pronte a colpire nei momenti meno opportuni. Questa però non è colpa di WhatsApp, bensì degli utenti che non hanno di meglio da fare.

WhatsApp, la nuova truffa promette agli utenti una ricarica da 10€

Durante gli ultimi giorni, oltre ad interessarsi dei prossimi aggiornamenti in arrivo, gli utenti hanno provveduto ad inoltrare diverse lamentele. WhatsApp è di nuovo oggetto di tantissime truffe, le quali non fanno altro che diffondersi tramite le solite e note catene di Sant’Antonio.

In questo caso gli utenti starebbero ricevendo messaggi che prometterebbero addirittura una ricarica gratuita dal valore di 10€. Chiaramente non occorre che siamo noi a dirvi che si tratta di un inganno, visto che il link presente nel testo punta solo a farvi aprire una pagina. Qui attiverete a vostra insaputa tanti abbonamenti a pagamento, per cui state molto attenti e diffidate da questo tipo di situazioni.