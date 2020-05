Molte sono state le richieste da parte degli utenti negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda WhatsApp. Sebbene la nota applicazione di messaggistica istantanea rispetti tutti i criteri migliori per comunicare con chiunque e in ogni momento, diverse persone avrebbero sempre nuove idee da proporre.

Sicuramente qualcuno avrà anche criticato la nota app, la quale spesso e volentieri ha fatto venir fuori qualche truffa anche se in maniera nettamente involontaria. E’ colpa infatti solo di esclusivamente degli utenti se queste vengono messe in circolo e vanno a danneggiare chiunque si ritrovino davanti. Fin dall’inizio una delle richieste più frequenti è stata sicuramente quella di poter utilizzare il proprio account WhatsApp su più dispositivi. Ovviamente si intende in maniera simultanea, con lo stesso profilo utilizzato contemporaneamente su due o più smartphone.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento in via di sviluppo porterà la possibilità di utilizzare contemporaneamente il proprio profilo su più dispositivi

Spesso le indiscrezioni riescono a togliere il sonno alle persone, soprattutto quando si tratta di un nuovo aggiornamento in arrivo su WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica starebbe infatti per riportare un update mai visto prima d’ora, il quale farà sicuramente scalpore. Il colosso colorato di verde infatti renderà possibile l’utilizzo di un solo account su più dispositivi in contemporanea.

La funzione Multi Device è stata confermata anche da fonti molto autorevoli, le quali hanno dichiarato che la feature sarebbe in via di sviluppo nell’applicazione in versione beta. Basterà dunque attendere qualche settimana per cominciare a vedere la novità in arrivo per tutti.