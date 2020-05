Dopo aver annunciato UMIDIGI S5 Pro, UMIDIGI ha finalmente svelato il prezzo del suo nuovo flagship. In occasione dell’UMIDIGI Fan Festival che si terrà dal prossimo 26 maggio, lo smartphone costerà solo $ 249,99, circa 225 euro al cambio. Il dispositivo è dotato di specifiche di alto livello per la sua fascia di prezzo e vuole proporsi come diretto competitor di Samsung Galaxy A51.

In questo articolo, proponiamo un confronto tra i due smartphone. Prima, però, diamo un’occhiata al video unboxing di UMIDIGI S5 Pro.

UMIDIGI S5 Pro vs Samsung Galaxy A51

Entrambi gli smartphone – UMIDIGI S5 Pro e Samsung Galaxy A51 – offrono ottime specifiche per il rapporto qualità-prezzo, ma presentano alcune differenze che potrebbero essere un fattore chiave per la decisione di acquisto dell’utente.

UMIDIGI S5 Pro offre un design a tutto schermo con una fotocamera selfie pop-up, che potrebbe tornare utile per un’esperienza visiva più coinvolgente. Galaxy A51, dall’altra parte, presenta un foro al centro del display.

Parlando delle prestazioni, UMIDIGI S5 Pro supera il Samsung Galaxy A51. Questo perché l’S5 Pro è alimentato dal processore di gioco Helio G90T, che ha ottenuto un totale di oltre 283.000 punti su AnTuTu (v8), superando di gran lunga il punteggio di 175.000 raggiunto dal Galaxy A51. Inoltre, con un prezzo di oltre circa 100 euro più economico, l’S5 Pro ha una RAM più grande e raddoppia la memoria interna del Galaxy A51, offrendo 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna rispetto al modello da 4 GB + 128 GB di Samsung Galaxy A51. In più, l’S5 Pro viene fornito con una batteria più grande da 4.680 mAh e una ricarica più rapida.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sulla carta entrambi gli smartphone presentano una configurazione quadrupla da 48 MP, ma l’S5 Pro ha un’apertura più grande per la fotocamera principale e una risoluzione più elevata per la fotocamera ultra grandangolare, mentre il Galaxy A51 è dotato di un miglior obiettivo per selfie. Inoltre, UMIDIGI S5 Pro è disponibile in versione globale con supporto per le bande di tutto il mondo, mentre le bande del Galaxy A51 dipendono dalla versione di cui si è in possesso.

Il prezzo rimane un fattore chiave. UMIDIGI A5 Pro sarà disponibile a circa 225 euro dal 26 maggio. Samsung Galaxy A51, invece, costa 379 euro per il modello da 4 GB + 128 GB. Nel complesso, l’S5 Pro gode di un rapporto qualità-prezzo più elevato rispetto al Galaxy A51.

UMIDIGI A7 Pro vs Samsung Galaxy A11

Nel segmento entry-level, il nuovo A7 Pro di UMIDIGI costerà soli 99,99 euro per il modello da 4 GB + 64 GB. Almeno sulla carta, lo smartphone sembra battere Samsung Galaxy A11 nelle specifiche generali. Puoi confrontare le schede tecniche nell’immagine a seguire.

Infine, UMIDIGI ha affermato che sia UMIDIGI S5 Pro che A7 Pro saranno spediti in tempi rapidi non appena apriranno le vendite globali, in occasione di UMIDIGI Fan Festival 2020 su AliExpress dal 26 maggio. UMIDIGI sta inoltre organizzando un giveaway globale con in palio dieci A7 Pro. Puoi partecipare al giveaway sul sito web ufficiale di UMIDIGI.