UMIDIGI ha annunciato il suo nuovo flagship, UMIDIGI S5 Pro, con processore Helio G90T, una memoria interna da 256 GB, un display AMOLED con risoluzione FullHD+ ed una fotocamera selfie pop-up da 16 MP. Il tutto, ad un prezzo molto conveniente. Lo smartphone sarà in vendita globale a partire dal mese di Maggio.

Dopo UMIDIGI F2 dello scorso anno, l’S5 Pro è un nuovo campione di casa UMIDIGI in termini di prezzo. Questo è alimentato dal processore di gioco MediaTek Helio G90T che, stando a quanto riferito da MediaTek, sarebbe addirittura più potente di Snapdragon 730.

UMIDIGI S5 Pro è dotato, inoltre, di un sistema di raffreddamento a liquido per mantenere le massime prestazioni durante le sessioni di gaming, ospita 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A questa solida configurazione si aggiungono una batteria da 4.680 mAh, una ricarica rapida da 18 W ed il chip NFC, per effettuare pagamenti direttamente con lo smartphone.

Lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 6,39 senza notch, con risoluzione FullHD+ e sensore di impronte digitali in-display. Per la fotocamera per selfie, è stato scelto il meccanismo a comparsa pop-up, per cui lo schermo offre una visuale completa, senza alcun tipo di interruzione e con cornici ridotte.

Sul retro, il device presenta un pannello in vetro curvo 3D, simile a quello che abbiamo visto sugli smartphone premium, ed è dotato di una quad-camera con sensore principale da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un obiettivo di profondità da 5 MP. Lo smartphone è disponibile in due colori, Ocean Blue e Cosmic Black.

Il prezzo non è ancora stato rivelato. Ma prevediamo che, una volta disponibile alla vendita globale, possa essere messo in offerta con un prezzo inferiore ai 300 euro, seguendo la strategia di marketing dell’azienda. Lo smartphone sarà venduto in tutto il mondo su AliExpress, ed è adesso già possibile aggiungerlo al carrello, così da non perdersi l’offerta.

UMIDIGI S5 Pro, come partecipare al Giveaway e scheda tecnica

Inoltre, UMIDIGI ha allestito un nuovo Giveaway sul suo sito Web ufficiale, con ben dieci UMIDIGI S5 Pro in palio. Per partecipare al Giveaway, basterà seguire le indicazioni riportate sulla pagina dedicata. Intanto, alleghiamo, di seguito, la scheda tecnica del prodotto.