Gli utenti che usufruiscono del servizio di Netflix si domandano quando arriveranno delle nuove stagioni di alcune serie televisive: Lucifer, The Witcher e Vis A Vis. Tutte e tre hanno riscosso un forte successo per le loro trame particolare e gli intrighi dei personaggi, ma ad oggi numerose serie televisive aspettano di sbarcare sulla piattaforma con dei nuovi episodi.

The Witcher, Vis a Vis e Lucifer su Netflix con dei nuovi episodi: ecco la situazione attuale

Netflix e moltissimi suoi utenti hanno fatto il patto con il diavolo iniziando la serie televisive Lucifer, fiction statunitense che racconta le vicende di Lucifero a Las Vegas con il suo braccio destro Mazikeen. Una trama particolare che ha riscosso un forte successo con le sue quattro stagione e una quinta in prossimità.

A causa del Coronavirus la produzione ha sospeso le riprese, ma fortunatamente da registrare manca soltanto l’episodio finale. A rivelare qualche dettaglio in più è proprio l’attrice che interpreta il personaggio di Mazikeen, Lesley-Ann Brandt, comunicando la divisione in due parti di questa stagione. In questo modo la prima parte può essere mandata in onda nei tempi previsti, mentre l’altra metà degli episodi sarà mandata in un secondo momento in modo da avere il tempo necessario per terminare le riprese.

La serie televisiva The Witcher, invece, da ormai molto tempo aspetta di sbarcare la seconda stagione sulla piattaforma di streaming online più utilizzata al mondo. Purtroppo la produzione ha dovuto sospendere le riprese fin da subito perché uno degli attori, Kristofer Hivju, è risultato positivo al Coronavirus. Difatti, tutto il set ha subito una sanificazione.

Per quanto riguarda la data d’uscita ancora non si conoscono i dettagli visto che le riprese sono ancora in pausa. Secondo alcune voci da corridoio potrebbe sbarcare su Netflix nel primo semestre dell’anno successivo, ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Ad avere un destino diverso è Vis a Vis perché la fiction spagnola si è ormai conclusa in modo definitivo. Coloro affezionati alla serie possono guardare lo spin-off, Vis a Vis – El Oasis.