Esselunga è inarrivabile, il nuovo volantino fa davvero incetta di sconti e di prezzi incredibilmente interessanti, offrendo agli utenti soluzioni da non perdere per cercare di risparmiare al massimo, a patto però che si sia disposti a recarsi in negozio.

A differenza delle comuni campagne promozionali delle dirette concorrenti, in questo caso il volantino Esselunga non risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ma solamente nei punti vendita fisici per il territorio nazionale. Il prezzo indicato è valido salvo esaurimento anticipato delle scorte, ed attivo sul modello no brand, nonostante comunque la campagna sia disponibile fino al 27 maggio.

Per i codici sconto Amazon e le nuove offerte abbiamo creato un canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo indirizzo.

Esselunga: ecco il dettaglio dell’offerta tech

L’offerta tech inclusa all’interno del volantino Esselunga è interamente dedicata all’Apple iPhone 7, un device non propriamente recentissimo, ma ancora in grado di attirare l’attenzione dei consumatori italiani, pronti a fare follie per acquistare un modello dell’azienda di Cupertino.

Osservando da vicino la scheda tecnica notiamo a tutti gli effetti una qualità generale d’altri tempi, il display è da 4.7 pollici (HD Retina), il processore è l’A10 Fusion con 2GB di RAM, una fotocamera posteriore da 12 megapixel, una frontale da 7 megapixel, affiancato tutto da 32GB di memoria interna (non espandibile), nonché certificazione IP67 e chip NFC.

L’acquisto è possibile nei punti vendita Esselunga e prevede il pagamento di 299 euro, naturalmente è presente la garanzia legale della durata di 24 mesi, per ogni difetto di fabbrica l’azienda lo riparerà o lo sostituirà completamente.