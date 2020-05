Fino al 17 maggio è disponibile un volantino Unieuro davvero molto interessante e ricco di prezzi bassi, gli utenti possono acquistare i migliori prodotti sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale, approfittando anche della spedizione gratuita.

Chi penserà di completare la compravendita dal divano di casa, deve comunque sapere che la spedizione non è inclusa nel prezzo effettivamente mostrato a schermo, verrà aggiunta nel totale del carrello. Ad ogni modo, nella maggior parte delle occasioni (sopratutto se spendete almeno 49 euro), vi verrà scontata del 100%. I punti vendita, se interessati, sono comunque aperti al pubblico, potrete recarvi personalmente per completare i vostri acquisti in sicurezza ed assoluta libertà.

Unieuro: le offerte fanno sognare gli utenti

Unieuro fa sognare gli utenti con il lancio di alcune delle migliori offerte in circolazione, uno dei prodotti più richiesti e di cui vogliamo sicuramente consigliare l’acquisto, è lo Huawei P30 Pro, ottimo device di fascia alta, sopratutto se in vendita a soli 599 euro. Siamo consapevoli si tratti del modello del 2019, ma le prestazioni e la presenza dei servizi Google non devono in nessun modo essere trascurati.

Le alternative del settore smartphone sono tutte rappresentate da terminali in vendita a prezzi inferiori ai 300 euro, le occasioni sono molteplici, possono essere considerati inclusi i vari Motorola E6 Plus, LG K30S, Oppo A9 2020, Huawei P40 Lite o Samsung Galaxy A30S.

Il volantino Unieuro naturalmente coinvolge anche altre categorie merceologiche ed include al proprio interno tante offerte da saper cogliere al volo, sempre nell’idea di raggiungere il miglior rapporto qualità/prezzo. Tutti i dettagli sono disponibili qui sotto.