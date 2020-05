Un paio di anni fa sembrava che Xiaomi avesse iniziato un trend che si sarebbe ripetuto a lungo. Ovviamente si tratta quello di rilasciare una versione del primo smartphone di punta particolare, l’Explorer Edition. Lo si può vedere come una variante rispetto al colore solo che al posto di avere una scocca con una tinta unica, ha una scocca trasparente.

Abbiamo visto il Mi 8 Explorer Edition nel 2018, il Mi 9 nel 2019, ma niente Mi 10 e la compagnia l’ha confermato che non arriverà. Detto questo, non si è dimenticata del tutto e infatti ecco che è arrivato il Redmi K30 Pro Explorer Edition. A differenza dei due precedenti, quest’ultimo è caratterizzato da un senso di profondità maggiore.

Xiaomi Redmi K30 Pro Explorer Edition

A questo giro è venuto fuori molto particolare. Ai primi due modelli era stata rivolta la critica che la trasparenza era finta, una finzione creata ad hoc per rendere lo smartphone accattivante. Funzionava. Il Redmi K30 Pro invece sembra veramente messo a nudo e l’aspetto in generale non è così accattivante.

Per ora non è ancora stato rivelato niente in merito alla disponibilità o al prezzo. Ecco quindi le specifiche principali del K30 Pro: