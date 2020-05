Xiaomi Mi 10 è la serie di punta di Xiaomi di quest’anno, con un nuovo design premium e fotocamere ad alta risoluzione. Un nuovo elenco suggerisce che un altro dispositivo si unirà alla serie, basato sul chipset Exynos 990.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro hanno fatto il loro debutto globale a marzo come dispositivi 5G basate su Snapdragon 865. A loro si unirono presto Mi 10 Lite e Mi 10 Youth in Cina. Un nuovo rapporto suggerisce che anche il Mi 10e si aggiungerà alla lista, forse cercando di essere il fiore all’occhiello economico della serie Mi 10.

Xiaomi Mi 10, in arrivo una versione economica ?

I punteggi Geekbench del presunto Xiaomi Mi 10e sono stati elencati su Slashleaks, menzionando uno smartphone con Android 10 che sarà alimentato dal chipset Samsung Exynos 990. Per chi non lo sapesse, Exynos 990 è l’attuale chipset top di gamma di Samsung che alimenta i suoi device in paesi come l’India. Tuttavia, è significativamente superiore in termini di potenza di elaborazione rispetto alle sue controparti Snapdragon e MediaTek.

Xiaomi di solito non opta per i chipset Exynos sui suoi smartphone, ma considerando le implicazioni di prezzo che derivano dallo Snapdragon 865, questo potrebbe essere un modo per portare un flagship economico sul mercato. L’elenco afferma inoltre che il Mi 10e avrà 8 GB di RAM.

In passato, Vivo è stato l’unico altro notevole OEM a optare per il chip Samsung sui suoi smartphone e non sono mai stati rilasciati sul mercato. Non sappiamo se Xiaomi seguirà le stesse orme o se ha in serbo ulteriori sorprese per i suoi fan.