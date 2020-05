Iliad: nuovo traguardo per l'azienda e grande novità nelle offerte

Come Iliad, tanti gestori hanno provato ad aggredire il mercato della telefonia mobile non appena sbarcati in Italia. Solo il provider proveniente dalla Francia però è riuscito in un’impresa più unica che rara, ovvero quella di raggiungere le grandi armate.

Stiamo parlando di colossi come Tim e Vodafone, i quali insieme a Wind Tre dominano il mercato della telefonia in Italia. Iliad con le sue offerte migliori ha dato fin da subito una grande dimostrazione di forza, portando avanti la solita strategia fino ad oggi. L’azienda infatti è riuscita a togliersi diverse soddisfazioni, fino a risultare il quarto gestore in classifica. Ci sono infatti dalla sua parte oltre 5,6 milioni di utenti, tutti o quasi felici di aver sottoscritto una delle promo offerte dal gestore.

Iliad raggiungi un grande traguardo e nel frattempo propone una novità molto richiesta dagli utenti nelle sue offerte

Come ha precisato l’azienda sul suo sito ufficiale proprio durante gli ultimi giorni, il fatturato dei primi mesi del 2020 equivale a 150 milioni di euro. Questo risultato dimostra ancora una volta che Iliad ha fatto le cose perbene, riuscendo a conquistare un gran numero di utenti anche durante il corso di questo nuovo quanto infausto anno.

Inoltre c’è una grande novità che gli utenti richiedono da diverso tempo: l’aumento dei giga in roaming quando si è all’estero. Tutti potranno infatti beneficiare di 4 giga e non più di 2 giga. La Giga 50 è poi ancora disponibile per tutti gli utenti, i quali possono dunque avere a disposizione per soli 7,99 € al mese minuti ed SMS senza limiti con 50 giga in 4G.