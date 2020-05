Quasi certamente le auto elettriche rappresentano il futuro più prossimo per quanto riguarda i veicoli di strada su ruote. Per questo motivo sarebbe meglio entrare nel giro prima che questo diventi saturo. Sarà quello che ha pensato Samsung la quale sembra aver iniziato a collaborare con Hyundai proprio per poter entrare in tale mercato.

Difficilmente tra qualche anno vedremo girare auto marchiate Samsung, ma forse il nome del colosso sudcoreano potrebbe effettivamente comparire sui veicoli. La partnership con il produttore di auto, sempre sudcoreano, si basa sulla fornitura di batterie elettriche. La collaborazione sembra ormai ben più che un mero sogno in quanto i vertici delle due società si sono già incontrati.

Samsung nel mondo delle auto elettriche

L’argomento, come detto, riguarda le batterie che nel caso delle auto elettriche, sono una parte fondamentale. Samsung starebbe condividendo lo stato attuale delle loro tecnologie e della ricerca e sviluppo. In aggiunta, sta offrendo consigli importanti a Hyundai sulla situazione attuale di queste componenti a livello globale.

A marzo, in piena emergenza coronavirus, Samsung ha fatto sapere di aver sviluppato una batteria alquanto particolare. Pensata proprio per i veicoli elettrici, dovrebbe garantire una durata per percorrere ben 500 chilometri. Una tecnologia all’avanguardia a stato solido e ad alta efficienza.

Uno sviluppo che cade a fagioli con i piani di Hyudai per per i prossimi cinque anni, portare sul mercato 23 modelli di veicoli elettrici. Una batteria con queste premesse potrebbe diventare il pezzo chiave di questi veicoli e garantire al produttore di auto una scalata nelle posizione per quanto riguarda il mercato.