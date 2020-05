WhatsApp: scoperto il modo per entrare senza ultimo accesso e invisibili

La privacy è uno dei primi aspetti che gli utenti tendono ad esigere quando utilizzano una qualsiasi applicazione legata al mondo del web. Quest’ultimo risulta uno dei più variegati ma allo stesso tempo anche uno dei più pericolosi vista la grande mole di dati che vi viene condivisa. WhatsApp è una delle piattaforme più legate al web ma soprattutto al pubblico, è proprio il traffico di dati potrebbe finire in mani sbagliate.

Ovviamente questo succederebbe nel momento in cui l’applicazione non avesse già a disposizione grandi sistemi di sicurezza. Questi sono ovviamente ben accetti dal pubblico, il quale però in alcune situazioni vorrebbe più discrezione. Diversi utenti infatti a volte evitano di leggere i messaggi per non lasciare traccia, che si acquista un ultimo accesso o magari il semplice è stato online che dimostra la presenza attiva in chat. Stando ad alcune testimonianze degli ultimi giorni, sarebbe venuta fuori una nuova applicazione utile proprio a questa causa.

WhatsApp, gli utenti adesso sanno come evitare di farsi vedere in chat: ecco la nuova applicazione

Moltissimi utenti hanno scoperto ultimamente una nuova applicazione da affiancare a WhatsApp. Questa prende il nome di Unseen e risulta una valida alternativa per leggere tutti i messaggi che arrivano all’interno della chat più famosa del mondo.

L’applicazione andrà ad intercettare tutti i messaggi che ricevete, in modo da permettervi di leggerli al di fuori proprio di WhatsApp. Sposando questo metodo potrete quindi evitare di entrare in chat e allo stesso tempo sia di mostrarvi online che di lasciare un ultimo accesso.