WhatsApp, esiste il trucco per entrare di nascosto e senza ultimo accesso

Esistono tantissime funzioni che WhatsApp ha dimostrato di poter utilizzare negli anni e soprattutto mettendole a disposizione degli utenti. Questi sono riusciti a fare di tutto ciò che la piattaforma chi ha messo a disposizione una vera e propria virtù. Ora come ora infatti tutti non possono prescindere da WhatsApp, che sta dimostrando di essere una vera e propria arma contro il coronavirus.

Le regole di distanziamento sociale hanno imposto infatti alle persone di stare lontana, ma con le videochiamate e le chiamate di WhatsApp il tutto si allevia. Il molti però parlano ancora di una privacy non proprio sviluppata come in altre situazioni. Gli utenti infatti sono soggetti all’ultimo accesso, il quale può essere disattivato ma poi non sarà più possibile vedere quello degli altri. Per evitare questo sembra che ci sia una possibilità esterna alla piattaforma.

WhatsApp, con una nuova applicazione potete entrare di nascosto leggendo tutti i messaggi e senza aggiornare il vostro ultimo accesso

Gli utenti che utilizzano WhatsApp sanno benissimo di poter usare tante funzioni, anche se qualcosa non è concesso. Ora come ora sarebbe uscita fuori una nuova applicazione esterna da poter scaricare gratis e senza alcun problema con la legge. Si tratta di Unseen, soluzione di terze parti che consente di leggere i messaggi di WhatsApp senza entrare nell’applicazione vera e propria.

Con questa soluzione potrete dunque intercettare tutti i messaggi in arrivo nell’applicazione in verde e leggerli senza lasciare traccia. Non risulterete online e inoltre il vostro ultimo accesso resterà ce lato fino al prossimo avvio di WhatsApp.