HiSense ha annunciato ufficialmente, tramite il social media Weibo, una nuova TV progettata esclusivamente per il gaming. La TV si chiama HiSense E75F e sarà disponibile inizialmente in Cina il 15 maggio. Prima del lancio, la smart TV è già pronta per i preordini su alcune piattaforme di e-commerce.

Durante l’annuncio della nuova TV, la compagnia ha evidenziato le potenziali funzionalità per i gamer: “Benvenuti nel mondo di gioco Hisense E75F. Qui non ci sono bug, ma solo sanguinose battaglie e duelli appassionanti. Questa volta, vinci! ”.

HiSense, la nuova TV sarà presto rilasciata sul mercato

La TV HiSense E75F è dotata di un design a schermo intero con una cornice ultra-sottile interamente in metallo che circonda il display. Per quanto riguarda il display, viene fornito con il supporto per 4K HDR, nonché la frequenza di aggiornamento 120Hz e la tecnologia MEMC anti-shake. Si dice che supporti la qualità di immagine AI full-dimensionale con una gamma di colori del 130%.

La TV arriverà sugli scaffali accompagnata da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. C’è anche l’effetto sonoro DTS Virtual-X insieme alla funzione di controllo vocale basata sull’intelligenza artificiale. Secondo l’azienda, questa funzionalità ha un tempo di risposta di 0,5 secondi e un’accuratezza del 99% nel riconoscimento.

HiSense E75F è disponibile in due modelli in base alle dimensioni del display: 55 pollici e 65 pollici, al prezzo di 4,499 yuan (~ $ 634) e 5.999 yuan (~ $ 846) rispettivamente. Tuttavia, coloro che preordinano la TV entro il 20 maggio per 100 yuan otterranno il modello da 55 pollici per 3.899 yuan (~ $ 550) e il modello da 65 pollici per 5.399 yuan, che è di circa $ 761.