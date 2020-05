L’operatore virtuale PosteMobile, ha recentemente deciso di introdurre fino al prossimo 19 maggio 2020 l’offerta Creami WOW 10 GB a soli 4.99 euro al mese. L’offerta è disponibile solamente per i nuovi clienti dell’operatore.

Per il momento ha invece chiuso la commercializzazione dell’offerta Creami Wow Weekend 30 GB, che sostanzialmente prevede lo stesso bundle di quella che andremo a presentarvi oggi, ma con 20 GB di traffico in più.

PosteMobile ripropone la Creami WOW 10 GB a 4.99 euro al mese

L’offerta Creami WOW 10 GB prevede credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali, 5 Giga di base e un bonus di 5 Giga aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM, al prezzo di 4.99 euro al mese. Prevede lo stesso meccanismo della precedente Creami Wow Weekend 10GB a 4,99 euro al mese con la differenza che PosteMobile precisa nel suo sito ufficiale e nei suoi documenti di trasparenza tariffaria che Creami Wow 10GB permette di navigare su rete 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Per riuscire a navigare in 4G+ il cliente dovrà essere in possesso di uno smartphone 4G ed essere in un’area con copertura 4G+. La velocità massima di connessione in 4G+ è 300 Mbps, in 4G è 150 Mbps e in 3G è 42 Mbps. L’operatore ha voluto inoltre specificare che la velocità di connessione dipende dal grado di congestione della rete, dalla copertura di zona, dal terminale utilizzato, dal sistema operativo e dal browser utilizzato, dal numero di richieste alla pagina web visitata e dalle caratteristiche del server nel quale la pagina è ospitata.

Come anticipato precedentemente, la nuova offerta è sottoscrivibile dai nuovi clienti che richiedono una nuova SIM ricaricabile, con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero. Il costo della nuova SIM è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Per scoprire tutti gli altri dettagli, non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.