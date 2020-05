L’operatore virtuale PosteMobile ha voluto negli scorsi giorni lanciare la nuova Creami WOW Weekend 30 GB a soli 4.99 euro al mese. Si tratta di una novità importante, che va ad aumentare da 10 a 30 i Giga disponibili per un mese.

Vi ricordo che l’offerta in questione è attivabile solamente online fino a domani, domenica 10 maggio 2020. Scopriamo insieme il bundle completo e altri dettagli della nuova offerta lanciata dall’operatore.

PosteMobile lancia la nuova Creami WOW Weekend 30 GB

Come l’offerta precedente, questa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. A differenza della precedente, i Giga proposti sono ora 30 invece che 10, alla massima velocità disponibile ed il tutto allo stesso prezzo di prima, ovvero 4.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, la promozione è rivolta esclusivamente agli utenti che acquistano una nuova SIM, anche senza portabilità del proprio numero.

La nuova SIM Card PosteMobile ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso mentre la spedizione è gratuita. L’offerta prevede il piano tariffario Creami NeXt 1 con 5 GB di traffico internet base ed un bonus di 25 GB aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della nuova SIM. L’utente riceverà quindi ogni mese 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile.

L’operatore permette di usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti ed SMS previsti dall’offerta anche per il traffico effettuato in Roaming EU, mentre per il traffico dati viene applicata una soglia mensile di 2.34 GB. Oltre questo limite, potrete comunque continuare a navigare al prezzo di 0.42 centesimi di euro per ogni MB utilizzato. Per scoprire maggiori informazioni o altre offerte non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.