Tra poche settimane Iliad concluderà anche il secondo anno di piena attività in Italia. i dati che accompagnano il provider francese sono sempre più positivi. Giunti a questo punto del percorso, l’operatore – anche in nome di una strategia commerciale molto aggressiva – conta più di cinque milioni di clienti.

Iliad e gli smartphone Android: è ancora attesa per il lancio dell’app

Le ricaricabili Giga 50 e Giga 40 hanno sicuramente avuto un ruolo rilevante nella popolarità del gestore. Il loro successo è stato tale, da mettere in secondo piano una relativa carenza di servizi verso i clienti.

Una delle caratteristiche singolari di Iliad è la mancanza di un’app ufficiale per la gestione del profilo. Tutti i clienti, sia con smartphone Android che con iPhone, non hanno accesso ad un software originale per modificare o verificare aspetti della propria ricaricabile. La gestione della rete è vincolata da Iliad al sito web ufficiale.

Le aspettative degli utenti per il rilascio di un’app ufficiale erano tutte spostate a questo inizio di nuovo anno. Le notizie però, sotto questo punto di vista, non sono confortanti: in base alle ultime indiscrezioni il lancio di un’app Iliad non è all’ordine del giorno.

Le novità per tutti i possessori di un dispositivo Android sono ancora più negative. Se sino a qualche mese fa, infatti, utilizzando il marketplace Google Play Store era possibile accedere a numerose app parallele per la gestione del profilo Iliad, ora molte di queste app terze (compresa la più popolare Area Personale) non sono disponibili al download.