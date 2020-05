Possedere un computer ci permette di fare delle cose, che altrimenti saremo costretti a fare uscendo necessariamente da casa e, affidandoci ad esempio a delle agenzie. È questo il caso dell’assicurazione auto. Infatti il metodo più vecchio del mondo, quello di affidarsi un’agenzia, recandosi a una sede d’ufficio e lasciando che sia un broker ad occuparsene. Tuttavia, da quando esiste internet, anche questo è diventato più semplice, poiché esistono moltissimi metodi per ottenere un’assicurazione, direttamente dal web. Ma dobbiamo fare attenzione, poiché come in tutte le cose che implicano l’utilizzo il denaro, anche questa rischia di essere soggetta a tentativi di truffa.

Assicurazione auto, attenzione a siti falsi e offerte via WhatsApp

Per prima cosa, sarà bene segnalarvi i principali siti internet irregolari che l’IVASS (Istituto Vigilanza Assicurazioni) ha rilevato e che distribuiscono delle polizze ai clienti, che risultano essere poi, false. Eccone l’elenco:

www.assiassicover.it

www.goldassicura.com

www.assicuraqui.it

www.latemporanea.net

www.directassicurazione.com

www.quixabrokerassicura.com

Conoscere questi siti è il primo passo per evitare le truffe. Ad ogni modo non basta, poiché il pericolo può essere anche presente altrove. Esistono alcune volte, delle offerte che avvengono tramite email, telefono o WhatsApp e che tendenzialmente ci invogliano ad approfittare subito dell’offerta, poiché a tempo limitato. A questo proposito, l’IVASS raccomanda di non pagare il premio prima di verificare che preventivi e contratti partano da imprese e da intermediari con regolare autorizzazione. Tra le cose da fare, è possibile consultare il sito www.ivass.it, all’interno del quale è possibile trovare gli elenchi di tutte le imprese italiane ed estere che sono autorizzate ad operare in Italia, nonché la lista degli intermediari.

Tutti i pagamenti dei premi che vengono fatti in favore di carte di credito ricaricabili e prepagate, sono sempre irregolari, oltre esserlo quelli effettuati verso società e intermediari non autorizzati. Per qualunque chiarimento, è disponibile Il contact center consumatori dell’ivass al numero verde 800 486661, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30.