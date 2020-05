MediaWorld conclude con oggi, 10 maggio 2020, un’ottima campagna promozionale interamente dedicata alla Festa della Mamma, ed attiva sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le offerte comprendono un numero sempre più elevato di categorie merceologiche, a partire proprio dagli amatissimi smartphone.

Gli utenti che, non sentendosi ancora pienamente sicuri, decidono di non recarsi in negozio per completare gli acquisti, potranno fruire di esattamente gli stessi prezzi anche online. La spedizione, in questo caso, è da considerarsi completamente gratuita, indipendentemente dalla cifra spesa.

Volantino MediaWorld: tanti sconti per tutti i gusti

Solo oggi sul sito ufficiale di MediaWorld gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di approfittare di svariate occasioni legate alla maggior parte delle categorie merceologiche. Gli smartphone sono ovviamente letteralmente presi d’assalto, anche se comunque l’azienda ha deciso di non affrontarli in pieno petto con sconti potenti, ma di avvicinarsi lentamente partendo dalla fascia bassa del settore.

La migliore proposta in circolazione è rappresentata dall’Oppo Reno 2Z in vendita a 279 euro, rappresenta sicuramente un must have proprio perché ricco di potenzialità ad un prezzo molto basso. Tra le altre offerte del volantino annoveriamo anche Huawei P30 Lite, Galaxy A71 e Samsung Galaxy A51, in questo caso però le richieste raggiungono un massimo di 376 euro.

Per approfittare del volantino MediaWorld avete tempo solamente fino alla mezzanotte odierna, 10 maggio 2020, se incuriositi dalla campagna aprite subito le pagine che trovate qui sotto.