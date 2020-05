Carrefour non vuole perdere di vista Esselunga, per questo motivo ha recentemente deciso di rinnovare la propria campagna promozionale, rilanciando per il pubblico italiano sconti speciali sui dispositivi mobile marchiati Samsung.

Esattamente alla pari dell’acerrima rivale, anche in questo caso l’utente potrà completare gli acquisti solo ed esclusivamente recandosi personalmente presso i punti vendita in Italia; per dovere di cronaca segnaliamo che in nessun modo sarà possibile completare la compravendita sul sito ufficiale dell’azienda. Il volantino Carrefour discusso risulta essere comunque attivo fino al 14 maggio 2020, senza limitazioni territoriali.

Volantino Carrefour: le offerte con i migliori sconti

I prezzi più interessanti del volantino Carrefour sono tutti raccolti attorno al marchio Samsung, l’utente potrà scegliere tra Galaxy A50 a 249 euro, il modello di fascia medio-bassa garante di ottime prestazioni e di un form factor perfettamente in linea con il brand, oppure l’ultimo Samsung Galaxy A70 a 329 euro, prezzo leggermente maggiorato, ma comunque risultati finali perfettamente in linea con il precedente.

Volendo invece cambiare azienda, non possiamo che raccontarvi dello Huawei P30 Lite a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Apple iPhone 7 a 319 ero o Alcatel 1S a soli 79 euro.

Naturalmente le offerte del volantino Carrefour non terminano qui, sfogliando le pagine potete trovare anche splendide occasioni riguardanti gli elettrodomestici ed i televisori. Poco sotto lo abbiamo inserito nel dettaglio, senza dimenticare le limitazioni in merito ai possibili acquisti solo nei punti vendita.