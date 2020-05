Tre serie televisive britanniche hanno riscosso un grandioso successo sulla piattaforma di streaming online Netflix e gli utenti che usufruiscono del suo servizio sono continuamente alla ricerca di nuove informazioni sulle prossime vicende di After Life, Sex Education e Peaky Blinders.

Gli spettatori provenienti da tutto il mondo non aspettano altro di rivedere i loro personaggi preferiti e scoprire il loro rispettivo destino. Purtroppo con questo Coronavirus il settore cinematografico è momentaneamente bloccato, ma ci sono comunque delle novità a riguardo.

Sex Education, Peaky Blinders e After Life molto presto su Netflix: ecco le novità

Le tre serie televisive britanniche potrebbero arrivare molto presto sul catalogo della nota piattaforma, ma purtroppo in nessun caso si conosce la data di lancio ufficiale. I fan di Peaky Blinders attendono la sesta stagione annunciata da Steven Knight già da qualche mese, ma purtroppo le riprese sono attualmente sospese a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Nella stessa situazione è la serie televisiva Sex Education perché anche la terza stagione è momentaneamente sospese a causa del Coronavirus. La produzione e tutto il cast è al sicuro per limitare la diffusione di questo virus. Non ci sono notizie riguardo la possibile data di lancio sulla piattaforma di streaming online.

Per After Life, invece, la situazione è differente perché i fan della serie hanno avuto la possibilità di vedere la seconda stagione pochissime settimane fa. Purtroppo, però, non ci sono informazioni riguardo una possibile terza stagione perché neanche lo sviluppatore della serie, Ricky Gervais, ha dichiarato qualcosa in merito.