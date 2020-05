Come tanti altri gestori virtuali, anche CoopVoce ha trovato finalmente la mescola giusta per produrre e rilasciare offerte di primo livello. Questo gestore sta faticando ormai da diverso tempo a incrementare il numero di utenti che lo seguissero, soprattutto per via dei contenuti e delle sue promozioni. A criticarli era proprio il pubblico, il quale tendeva ad evitare ogni offerta lanciata proprio dal provider di Coop.

In seguito però CoopVoce ha scelto di cambiare la sua strategia per provare a raddrizzare una barca che sembrava prossima al naufragio. Ora come ora infatti i risultati sono molto positivi, con il gestore che è diventato uno dei più considerati in assoluto. Diversi utenti, quando si trovano in condizione di cambiare provider, valutano proprio le offerte di CoopVoce. Queste ora hanno abbastanza contenuti per combattere la concorrenza che sembra sempre più vicina.

CoopVoce: lanciata ufficialmente la nuova ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso nel prezzo

La nuova promo della linea ChiamaTutti che prende il nome di TOP 50, ha tutto per sfondare e i numeri lo stanno ampiamente dimostrando. CoopVoce ha provato il tutto per tutto con questa sua nuova soluzione, la quale al suo interno ha davvero di tutto. Gli utenti possono infatti contare su minuti senza limiti verso tutti, su 1000 SMS verso tutti ma soprattutto su 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.

L’offerta costa solo 10 € ogni mese, e dura per sempre senza mai cambiare. Inoltre è disponibile anche per coloro che hanno già un’offerta con il gestore di casa Coop.