CoopVoce: nuova offerta per gli utenti con 50GB in 4G e molto altro

Tra le tante opportunità che il panorama italiano offre sotto l’aspetto della telefonia mobile, c’è anche un’azienda che da qualche tempo risulta stabilmente all’apice delle classifiche. Stiamo parlando di Coop, colosso del mondo degli alimentari che ha creato il suo gestore mobile, CoopVoce.

Questo provider non ha mai avuto tutto il seguito che sta ottenendo ultimamente, soprattutto a causa dei contenuti delle sue offerte. Molti utenti infatti hanno sempre denigrato l’operato di questa azienda proprio per via della povertà di contenuti. Nonostante i prezzi fossero molto bassi le persone stentavano a legarsi a CoopVoce proprio per la mancanza di una buona quantità di giga, piuttosto che di minuti o messaggi. Da un po’ di tempo a questa parte però il gestore ha scelto di modificare il suo modus operandi, il quale attualmente risulta nettamente stravolto.

CoopVoce mostra i denti con la sua ChiamaTutti TOP 50: al suo interno ecco tutti i contenuti e per soli 10 euro al mese

Tra tutte le promozioni della linea ChiamaTutti di casa CoopVoce, in molti hanno trovato la soluzione ideale per la loro giornata da smartphone. L’ultima proposta risulta la migliore, sia dal punto di vista della quantità che in merito al prezzo.

Rapportando quest’ultimo proprio ai contenuti, si può dire che la nuova TOP 50 risulti una delle migliori offerte del panorama mobile attuale. Al suo interno è possibile usufruire di minuti senza limiti per telefonare tutti i numeri italiani e stranieri, 1000 SMS verso tutti e di 50 giga in 4G per navigare sul web sotto rete Vodafone. Il prezzo è di 10 euro al mese per sempre.