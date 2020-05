Una nuova “terribile” notizia ha purtroppo trovato conferma ufficiale nel corso delle ultime settimane, il bollo auto ed il canone Rai non verranno in nessun modo aboliti a partire dal 2020, né comunque è in previsione l’abolizione negli anni a venire. Tutto quanto è stato diffuso in rete è frutto di pure illazioni e fake news create a regola d’arte per illudere i poveri consumatori italiani.

Il gettito fiscale non è destinato a diminuire, sopratutto dato il periodo che stiamo attualmente attraversando. Gli enormi sforzi compiuti dal nostro Governo per cercare di assistere i consumatori che purtroppo si sono ritrovati costretti a chiudere le attività, nonché comunque una condizione pregressa tutt’altro che favorevole, hanno causato un gravissimo deficit nelle casse statali. Il debito pubblico, già fortemente compromesso, ha raggiunto livelli tali che è praticamente impensabile anche solo ipotizzare una riduzione delle tasse sulle spalle degli italiani. Tutto questo per confermare ufficialmente che canone Rai e bollo auto non verranno in nessun modo aboliti nel corso del 2020.

Bollo auto e Canone Rai: per fortuna arriva una bella notizia

Una bella notizia però si staglia all’orizzonte, gli over 75 e coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 7000 euro circa, possono effettivamente richiedere l’esenzione dal pagamento del solo canone Rai. La procedura non è automatica, deve essere scaricato un modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate, adeguatamente compilato con tutti i dati richiesti, e poi consegnato presso uno sportello.

Se tutto andrà per il verso giusto, l’utente si ritroverà a non dover pagare le rate future, non riceverà però un rimborso di quanto già versato anche nel corso della stessa annualità.